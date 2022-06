Ladendiebe versuchen in Mannheim Kleidung zu stehlen und greifen Detektivin an

Mannheim. Zwei Diebe haben bei dem Versuch, ein Bekleidungsfachgeschäft im Quadrat D 1 zu bestehlen, eine Ladendetektivin angegriffen. Nach Angaben der Polizei beobachtete die Detektivin die Unbekannten über die Videoüberwachungsanlage dabei, wie sie in der Kinderabteilung zahlreiche Kleidungsstücke in eine große Tasche steckten, die sie in einem Kinderwagen mit sich führten. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, ohne die Ware zu bezahlen, sprach die Detektivin einen der Männer an und hielt den Kinderwagen am Griff fest. Der Mann versuchte, den Kinderwagen weiterzuschieben. Als dies nicht gelang, schlug er der Frau ins Gesicht. Da diese den Wagen noch immer nicht losließ, rannte er in unbekannte Richtung davon. Der zweite Täter wollte die Detektivin zunächst noch wegen des Kinderwagens zur Rede stellen, bevor er schließlich auch flüchtete.

Im Kinderwagen konnte die Detektivin kein Kind, dafür aber eine für den Diebstahl präparierte Tasche feststellen, die ein Auslösen der Diebstahlsicherung verhindern sollte. In der Tasche befanden sich rund 50 verschiedene Kinderkleidungsstücke.

Bei einem der Täter handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen, kurzen Haaren, der zum Tatzeitpunkt mit einem weißen Poloshirt und einer blauen Jeans bekleidet war. Er schob den Kinderwagen. Der andere Täter war ein etwa 30-Jähriger mit Vollbart, der mit einem hellen Shirt, einer dunklen Weste und einer dunklen Basecap bekleidet war. Er führte zudem eine Umhängetasche mit sich.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.