Erweiterte Öffnungszeiten beim Kompostplatz und Leerung der Biotonne in Mannheim

Mannheim. In Mannheim sind die Öffnungszeiten für den Kompostplatz erweitert worden. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, weitet die Stadt nun ihr Leistungsangebot bei Grünschnitt aus, wofür die parallele Straßensammlung im Frühjahr entfällt. An den Samstagen, 4., 11., 18. und 25. März, hat der Kompostplatz der städtischen ABG auf der Friesenheimer Insel jetzt von 7.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Stadt möchte damit den Gartenbesitzern entgegenkommen, da am Wochenende größere Mengen Baum- und Strauchschnitt entsorgt werden. Auch auf dem Recyclinghof Im Morchhof in Mannheim-Mallau kann Grünschnitt von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr angeliefert werden. Die letzte Annahme ist um 15.45 Uhr.

Alternativen

Die Stadt bietet alternativ zur Entsorgung auf dem Kompostplatz die Biotonne an. Sie wird von Anfang März bis einschließlich Oktober wöchentlich geleert: „Mit den erweiterten Öffnungszeiten auf dem ABG-Kompostplatz und der wöchentlichen Leerung der Biotonne passen wir uns den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern Mannheims an. Die Biotonne dient dadurch ganzjährig für die Entsorgung von Grünschnitt und nicht nur saisonal“, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.