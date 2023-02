Sinsheim. Am Montagmorgen ist in Sinsheim in eine Bankfiliale eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 2.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Filiale in Eschelbach in der Bierbachstraße.

Im Innenraum haben die Täter daraufhin Bargeld entwendet. Die Zentrale Kriminaltechnik Heidelberg hat die Spurensicherung übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 07265/ 911200 zu melden.