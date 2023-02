Bundespolizisten geschlagen – Widerstand bei Kontrolle in Mannheim

Mannheim. Am Freitagabend hat ein Mann bei einer Polizeikontrolle der Bundespolizei in Mannheim Widerstand geleistet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten auf einen schreienden Mann in der Lindenhofunterführung aufmerksam. Die Bundespolizei forderten daraufhin die Ausweispapiere von dem 40-Jährigen ein.

Laut Polizei, hatte der Mann keinen Ausweis und wollte seinen Weg fortsetzen. Im nächsten Moment ging er einen Beamten an und schlug diesen, worauf der Mann auf die Dienststelle der Polizei mitgenommen wurde.

Immer noch keine Kooperation

Auch vor Ort wollte der Mann nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, wobei dieser einen falschen Namen angab. Danach wurde die Identität des Mannes durch erkennungsdienstliche Maßnahmen festgestellt. Bevor die Polizei damit beginnen konnte, erklärte der 40-Jährige den Beamten, dass alles nur ein Scherz gewesen sei. Versteckt in einer Zigarettenschachtel, zog der Mann seinen Personalausweis hervor.

Nun wird er unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.