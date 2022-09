Zwickelfest im Norden

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet die Siedlergemeinschaft Schönau am Samstag, 17. September, ab 11 Uhr, wieder ihr Zwickelfest im Danziger Baumgang. Das Fest am Parkplatz neben dem Siedlerheim entstand vor Jahren, als die Siedler ihren Mitgliedern die vorhandenen Geräte zum Ausleihen vorgestellt haben. „Damals hat alles zwei Mark, also einen Zwickel gekostet“, erklärt Siedler-Vorstand Johann Danisch. Das Fest ist auch über den Stadtteil hinaus bekannt, alle Gäste sind willkommen. Es gibt Getränke, Kaffee und von den Siedlerfrauen gebackenen Kuchen, heiße Wurst, Fischbrötchen und Hausmacher Wurst – alles für einen „Zwickel“ (heute zwei Euro), nur die Wurstplatte kostet zwei Zwickel, also vier Euro. baum

