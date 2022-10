Zwei Verletzte nach Prügelei mit Messer in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Bei einer Prügelei sind zwei Männer am frühen Samstagmorgen es vor einer Bar in den Mannheimer S-Quadraten leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll dabei auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Zuvor sollen ein 23-jähriger und ein 26-jähriger Mann aneinandergeraten sein. Die Polizei fand nach Eintreffen ein Messer bei einem der Beteiligten auf und stellte dieses sicher. Da beide Männer leichte Schnittverletzungen aufwiesen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Einer der Männer wurde dabei kurzzeitig in eine Klinik gebracht. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

