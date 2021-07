Zwei Verletzte bei Kollision auf Parkplatz eines Einrichtungshauses

Mannheim. Eine 59-jährige VW-Fahrerin hat einen Zusammenstoß mit einer 33-jährigen Dacia-Fahrerin verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 33-Jährige und ihr Beifahrer leicht verletzt. Der Mann wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die 59-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zu der Kollision der zwei Fahrzeuge kam es am frühen Freitagabend auf dem IKEA-Parkplatz in der Frankenthaler Straße in Sandhofen. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Die VW-Fahrerin hatte offenbar die auf der Fahrbahn eingezeichneten Richtungspfeile falsch interpretiert, sodass es gegen 18.30 Uhr zum Zusammenstoß mit der Dacia-Fahrerin kam.