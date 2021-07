Zwei Termine in der Epiphaniaskirche

Ein Duo-Abend mit Viola und Gitarre findet am Sonntag, 18. Juli, um 19 Uhr in der Epiphaniaskirche statt. Tanja Trede, Viola, und Jesse Flowers, Gitarre, spielen Werke von Franz Schubert und Astor Piazzolla. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail (info@kulturkirche-epiphanias.de) oder Telefon (0621/7 99 36 32, Anrufbeantworter). Zu hören ist Schuberts Arpeggione-Sonate, benannt nach dem gleichnamigen Instrument – einer Mischung aus Gitarre und Streichinstrument, und Astor Piazzollas L’Histoire Du Tango. Ergänzt wird das Programm durch eine Auswahl an Liedern der beiden Komponisten.

Bereits am Samstag, 17. Juli, um 18 Uhr, lädt die evangelische Gemeinde zu einer Jazz-Vesper in die Epiphaniaskirche ein. Zu dem Abendgebet mit Jazzmusik von Alexandra Lehmler, Saxofon, und Matthias Debus, Kontrabass, gehört auch ein kurzer Predigtimpuls von Pfarrer Jörg Lichtenberg. Pfarrerin ist Dorothee Löhr. baum