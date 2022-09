Zwei Orte, ein Konzert

Die Evangelische Neckarstadtgemeinde und die katholische Seelsorgeeinheit Neckarstadt haben ein Internationales Orgel-Festival gegründet, an dem vom 16. September bis 16. Oktober Orgeln in der Neckarstadt erklingen. Den Konzert-Auftakt macht der Titularorganist von Saint-Sulpice/Paris, Daniel Roth. Er gibt am Freitag, 16. September, ein Wandelkonzert: Zunächst spielt er um 19 Uhr – nach einer Einführung in der Diakoniekirche Luther – ein Konzert an der deutsch-romantischen Voit-Orgel mit Werken von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy. Um 20.15 Uhr spielt er an der Woehl-Orgel in der Herz-Jesu-Kirche mit Werken von Cesar Franck, Charles-Marie Widor und Maurice Duruflè. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt fünf Euro. Es ist keine Reservierung erforderlich. baum

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1