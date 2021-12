Zwei Leichtverletzte bei Kollision in Sandhofen - beide Autofahrerinnen unter Alkoholeinfluss

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend sind zwei Beteiligte in Mannheim-Sandhofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 29 Jahre alte Autofahrerin von der Gaswerkstraße in Richtung Hanfstraße, als sie gegen 18.45 Uhr die Vorfahrt einer 37 Jahre alten Autofahrerin missachtete, welche auf der Leinenstraße in Richtung Luzenberg unterwegs war. Durch die Kollision verletzten sich beide Frauen leicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten bei der 29-Jährigen einen Alkoholwert von über 1,5 Promille fest. Außerdem stellte sich heraus, dass auch die 37-jährige mit 0,84 Promille alkoholisiert war. Beide Frauen erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.