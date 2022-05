Zeichen gegen Extremismus

Sie alle sind zum Heimatmuseum gekommen, um ein klares Zeichen zu setzen: Rechtsextremismus und Gewalt haben in ihrem Viertel keinen Platz. Denn die jährliche Seckenheimer Friedenskundgebung am 1. Mai setzt sich nicht nur für ein Miteinander und Toleranz ein. Sondern erinnert und mahnt an einen Aufmarsch von Neonazis, der vor genau 20 Jahren hier stattgefunden und den Stadtteil in einen Ausnahmezustand versetzt hatte. Selbst die Tagesschau berichtete über den Aufmarsch von Neonazis, das Großaufgebot der Polizei und das Katz-und Maus-Spiel mit gewaltbereiten Linksextremen.

Damit so etwas in diesem Viertel nie wieder passiert, meldet die Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) seitdem eigene Kundgebungen an. Seit 2003 wird dabei die Seckenheimer Erklärung verlesen, diesmal vor den Stadträtinnen Marianne Seitz und Nina Wellenreuther sowie etlichen Bezirksbeiräten und IG-Vorstandsmitglied Nicole Kreusel. Das erklärte Ziel darin: „Ein Klima der Partnerschaft, der Akzeptanz und Toleranz, des Miteinander und Füreinander zu schaffen. Damit soll jeder Mensch die Chance haben, sich frei zu entfalten, verbunden mit gegenseitiger Verantwortung und Rücksichtnahme“, verlas Sprecherin Kreusel.

Damals, am 1. Mai 2002, so erklärt und erinnert Willi Pint, geschäftsführender Vorstand der örtlichen IG-Vereinsgemeinschaft, hatten Neonazis Mannheim ausgewählt, um hier ihre Parolen zu verkünden. Doch alle Plätze waren belegt, außer in Seckenheim. Und so musste dem entsprechenden Antrag stattgegeben werden. Die Kundgebung durfte auf den Seckenheimer Planken ablaufen. Aber nicht nur in der linken Szene formierte sich direkt Widerstand: Auch der IG-Vorstand schaltete sich ein. Und setzte sich kurzentschlossen zusammen, fertigte Flugblätter und empfahl den Anwohnern in den betroffenen Straßen Autos in Sicherheit zu bringen, Klapp- und Rollläden zu schließen und daheim zu bleiben. Diesem Rat folgten die meisten Anwohner, doch etliche Seckenheimer kamen auch zum leergeräumten Platz vor dem Rathaus.

Dort trafen Polizei und Autonome aufeinander, die sich zum Gegenprotest versammelt hatten. Die Beamten teilten zudem mit Fahrzeugen und Einsatzkräften den Platz, denn die Rechtsextremen waren bereits auf dem Vormarsch. „Als die Neonazis in die Seckenheimer Hauptstraße einbogen, verhinderten beide Kirchen mit vollem Geläut die geplante verbale Kundgebung, so dass die Rechtsextremen in Busse verfrachtet Seckenheim wieder rasch verließen“, erklärt IG-Vorstand Pint.

Nicht so die linken Gruppen: Die Autonomen versuchten, über Seitenstraßen die Polizeisperre zu umgehen, um so auf die Neonazis zu treffen. Trotz Katz-und-Maus-Spiel gelang es der Polizei, genau das zu verhindern. Die Informationen, wo welche Gruppe agierte, erhielt die Polizei von Hubschraubern. Die schwebten die ganze Zeit laut knatternd über Seckenheim. Nach rund drei Stunden war der Spuk vorüber, die Schäden an Häusern, Straßenbelag oder Baustellen waren glücklicherweise gering geblieben.

Doch war sich die IG einig: Ihr Viertel soll nie wieder im Zusammenhang mit einer extremistischen Demo in der Tagesschau auftauchen. Wie wichtig hier deshalb das Ehrenamt ist, macht die Seckenheimer Erklärung deutlich, die an diesem Tag verlesen und jährlich erneuert wird. Darin heißt es: „Der zunehmenden Intoleranz und dem gesellschaftlich immer mehr akzeptierten Egoismus stellt die IG, gerade auch um Schwachen und Minderheiten in der Gesellschaft einen Platz zu geben, den gegenseitigen Respekt, die Akzeptanz des Andersdenkenden, die gegenseitige Unterstellung guter Absichten und die Bereitschaft zu Kooperation und Gemeinschaft entgegen. So will die IG beispielgebend miteinander Gesellschaft gestalten.“

Sprecherin Kreusel fügte an, dass anders als vor 20 Jahren heute soziale Medien genutzt werden, um Meinungen zu beeinflussen, was oft Unfrieden schaffe: „Wir haben es im wahrsten Wortsinn in der Hand, ob wir darauf eingehen, indem wir Beiträge unreflektiert teilen.“