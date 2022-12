Zahlreiche Besucher am Stadtteilbüro

Zum festlichen Beisammensein lud der Spiegelverein Bewohnerinnen und Bewohner vom Luzenberg vor dem Stadtteilbüro auf dem Luzenberg ein. Freudig überrascht waren die Initiatoren über die rege Anteilnahme der Bevölkerung, die trotz kalter Witterung gekommen waren.

Probleme unter der Lupe

Auch in diesem Jahr waren Neu-Luzenberger von Joy am Wasser hinzugekommen und beteiligten sich angeregt an den Gesprächen. Unter den Besuchern waren auch Stadtrat Deniz Gedik Tobias Vahlpahl, Koordinator für das Quartiermanagement, und Martin Albert, Professor an der SRH Hochschule Heidelberg, die sich über die Problematik des Stadtteils Luzenberg austauschten. Auch eine Abordnung der „flotten Luzies“ mit Ober-Luzi Waltraud Esser war gekommen um mit den Vorstandsmitgliedern des Spiegelvereins ein Gläschen Glühwein zu trinken.

Trotz des sehr kalten Wetters hielten es die Besucherinnen und Besucher bei Glühwein, Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck lange Zeit aus. Vor dem Stadtteilbüro leuchteten drei kleine Weinachtbäumchen, die von Spiegelverein-Beiratsmitglied Winfried Körmel festlich illuminiert waren. schi