Wo Bürger sich in den Mannheimer Stadtteilen zum Jahresauftakt treffen

Mannheim. Der Reigen der Neujahrsempfänge in den Stadtteilen geht am Wochenende weiter.

Freitag, 13. Januar: Es laden „Pilwe“ und IG der Neckarauer Vereine um 18 Uhr zum Neujahrsempfang in den gemeindesaal St. Jakobus, Rheingoldstraße 9, ein.

Am Freitag, 13. Januar, richtet außerdem die Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) den Neujahrsempfang im Kulturhaus, Gartenstraße 8, aus. Das Programm bestreiten einheimische und geflüchtete Mitglieder des Younity Chors und der gemeinsamen Band von Kulturhaus und Kinder- und Jugendheim St. Josef. Dazu kommt die närrische Schlüsselübergabe an „Löwenjäger“ und „Spargelstecher“ durch den Leiter des Bürgerservice Käfertal, Frank Kassner. Außer einer Rede von Ute Mocker, der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft, werden Bürgermeister Ralf Eisenhauer als Stadtvertretung und Robert Hofmann (Grüne) für den Bezirksbeirat sprechen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die soziokulturelle Arbeit im Kulturhaus, aktuell für den Umzug des Younity Studios und die Jugendkulturarbeit mit einheimische und geflüchtete Jugendliche, sind willkommen.

Samstag, 14. Januar: Um 11 Uhr, bittet die Gemeinschaft der Selbständigen (GdS) in Neckarau geladene Gäste zum Empfang. Die Festansprache wird dort der ehemalige Präsident der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Dieter Weilbach, halten.

Außerdem stehen Neujahrsempfänge am Samstag, 14, Januar, in Sandhofen (Volksbank), Sandhofer Straße 313-315 (11 Uhr), auf der Rheinau (St. Antonius, Relaisstraße), um 14 Uhr, und beim Bürgerverein Innenstadt im Saal der Eberhard-Gothein-Schule im Quadrat U 2 (15 Uhr) auf dem Programm.

Sonntag, 15. Januar: Um 11.30 Uhr findet der Empfang des Bürgervereins Gartenstadt im Gemeindehaus der Gnadenkirche, Karlsternstraße 3, statt. Dort steht unter anderem ein Vortrag über den Waldumbau auf dem Programm, den Volker Ziesling vom Bündnis Waldwende halten wird.

Ebenfalls am Sonntag, 15. Januar, empfangen die Harmonie-Gesellschaft von 1803 (11 Uhr) in der Maruba, Feudenheimer Straße 2, und die CDU auf der Rheinau (14 Uhr). Zum Neujahrsempfang des Partei-Ortsverbands in der Gaststätte Krautwickel (Mallaustraße 111) wird als Festredner der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk erwartet.