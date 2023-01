Wintereinbruch und Schneefall – um die 50 Verkehrsunfälle in Mannheim und der Region

Rhein-Neckar. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim kam es von Freitagabend bis Samstagmorgen witterungsbedingt zu einigen Verkehrsunfällen. Wie die Beamten mitteilen, wurden bei vier Verkehrsunfällen insgesamt acht Personen leicht verletzt, die entstandenen Sachschäden schätzen die Beamten auf 170.000 Euro.

Ein Fahrzeug mit zwei Insassen stürzte am Freitagabend in ein Schleusenbecken am Mannheimer Hafen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Auf der B3 bei Nußloch bremste ein Fahrzeugführer zu spät, kam durch Glätte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Wagen zusammen. Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall beteiligt, fünf Personen wurden verletzt. Auf der A5 bei Heddesheim kam ein Lkw von der Fahrspur ab, eine Person wurde leicht verletzt. In der Industriestraße in Mannheim stürzte zudem ein Radfahrer.

Insgesamt wurden zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 8 Uhr am Samstagmorgen etwa 50 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Größtenteils blieb es jedoch bei Blechschäden.