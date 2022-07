Ein erhebender Blick in die Tiefe des Raumes, durch 391 bunte Glasbausteine strömt das Licht und strahlt Harmonie aus. Am Ende des Kirchenschiffs über dem Tabernakel und dem alten Taufstein öffnet der gekreuzigte Christus unter dem Baldachin seine Arme und scheint uns in St. Pius in Neuostheim willkommen zu heißen.

Eine Kirche erspüren, mit Kopf, Herz und allen Sinnen begreifen, aus

