Wie Schüler aus ganz Europa in Mannheim-Neckarstadt beim Umweltschutz zusammenarbeiten

Es ist ein scheinbar ganz normaler Dienstagmorgen am Ludwig-Frank-Gymnasium (LFG). Die Glocke läutet und lärmende Schülerinnen und Schüler trollen sich mehr oder weniger gut gelaunt in ihre Klassenräume. Doch in einem davon ist in dieser Woche alles anders. Denn es ist die Woche des Erasmus+ mobility-Programms. Das heißt: Schülerinnen und Schüler aus Bonn, Frankreich und Spanien besuchen die Schule, um dort gemeinsam mit ihren Mannheimer Altersgenossen neue Dinge zu lernen und Erfahrungen in einem anderen Land zu machen.

Demokratie erfahren

Erasmus+ ist ein Programm der Europäischen Union (EU), mit dem nicht nur diese Art von Schüleraustausch organisiert und finanziert wird, sondern das auch Lehrer nutzen können, um sich fortzubilden. So fing das auch vor fünf Jahren im LFG an. Karim Hammouda hatte damals die Idee, die Schule dafür anzumelden. In den ersten Jahren fuhren dann Lehrer unter anderem nach Finnland und Österreich, um dort über Digitalisierung und neue Unterrichtstechniken zu lernen. Unter anderem deswegen war man am LFG auch gut auf Homeschooling während der Corona-Lockdowns vorbereitet.

Genau diese Lockdowns machten aber dem heute laufenden Schülerprogramm einen Strich durch die Rechnung. Denn eigentlich sollte das schon seit Anfang 2020 laufen. Die erste Zeit mussten die Treffen dann digital stattfinden. „Aber interkulturelles Lernen und Demokratie, das muss man erfahren“, findet Hammouda, und ist froh, dass alles zumindest jetzt wieder wie geplant stattfinden kann.

„Plastic Pirates“ am Neckarufer

Das Schülerprojekt in dieser Woche wird von Franziska Fritz geleitet. Die Lehrerin für Englisch, Französisch, Geologie und Psychologie empfängt die Schüler heute mit einem Video. Das hat die EU unter dem Slogan „Plastic Pirates – Go Europe!“ produziert. Genau wie die Lernmaterialien und einige Werkzeuge, die die Schülerinnen und Schüler noch nutzen werden. Für diese Kooperation haben sich die Schulen auf den Themenbereich Wasser und den nachhaltigen Umgang damit geeinigt. „Das Thema haben wir uns selbst ausgesucht, dass es da schon etwas dazu gab, war ein glücklicher Zufall“, sagt Fritz. Anschließend recherchieren die Jugendlichen zeitgemäß mit Tablets und teilen sich in Gruppen ein. Dann geht es zum Neckar.

Reporter für Umweltschutz

Dort angekommen verteilen sich die Gruppen an verschiedenen Orten nahe des Collini-Stegs. Zwei Gruppen messen Gebiete am Ufer und auf der Wiese ab. Dann sammeln sie, mit Säcken und Handschuhen ausgerüstet, alles auf Strand und Wiese, was dort nicht hingehört. Ist das getan, kommt der Müll zu einer weiteren Gruppe, die den Abfall sortiert und auszählt. Wieder eine andere ist auf den Collini-Steg hinaufgestiegen und hat ein Netz ins Wasser geworfen. Damit wollen sie später das Mikroplastik im Fluss untersuchen.

Die letzte Gruppe nennt sich „Reporter“ und interviewt die anderen, sammelt Infos und macht sich Gedanken über mögliche Gründe. „Der meiste Müll sind Zigarettenstummel oder Kronkorken“, weiß die 15-jährige Rosa, „aber in Bonn war es viel schlimmer.“ Ziel der ganzen Aktion heute ist es, die Wasserverschmutzung in Zahlen zu erfassen. Die werden dann anschließend mit anderen europäischen Städten und Flüssen verglichen. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler eine Perspektive bekommen, die nicht nur auf Deutschland schaut.

Neue Freundschaften

Das Lernen ist das eine – der kulturelle Austausch indes eine andere Sache. Aber beides kommt bei den Schülerinnen und Schülern selbst sehr gut an. „Es ist toll, neue Leute kennen zu lernen an neuen Orten, und zu sehen, wie sie leben“, meint Olivia aus Spanien. „Etwas für die Umwelt zu tun und zu lernen fühlt sich gut an“, versichert Lola.

Den positiven Eindruck hat auch Lehrerin Fritz. „Viele schließen neue Freundschaften“, erzählt sie in einem Vorgespräch. Dass das auch noch allen prinzipiell offensteht, sieht man an der Schule als weiteres Plus. „Das kostet uns null Cent“, weiß Lehrer Hammouda. Alles dank der EU-Förderung des Programms. Kurzum: Am Ludwig-Frank-Gymnasium ist die europäische Zusammenarbeit ein voller Erfolg.