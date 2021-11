„Westside Stories“: Musik- und Tanzprojekt sucht junge Leute in Mannheim-Neckarstadt-West

Für das Tanz- und Musikprojekt „Westside Stories“ in der Neckarstadt-West werden junge Leute im Alter zwischen 13 und 18 Jahren gesucht, die gerne mitwirken möchten. Gemeinsam mit erfahrenen Coaches sollen sie ihre Geschichten auf die Bühne bringen. Orte und Leben in der Neckarstadt-West werden dabei eine Rolle spielen, kündigen die Veranstalter von der Mannheimer Jugendförderung mit.

Tanzproben finden ab sofort donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstraße 15-17, statt. Zusätzlich wird im kommenden Jahr in den Faschings- und Osterferien geprobt. Am Ende entsteht ein Stück, das am 28. Mai 2022 aufgeführt werden soll. Auch Anfängerinnen können teilnehmen. Unter Anleitung des Choreografen Jonas Frey und der Tanzlehrerin Sarai Patisson werden Gruppenchoreografien und Solostücke erarbeitet. Den Soundtrack zum Stück liefern die Jugendlichen selbst: Dafür sucht Tobias Schirneck von der Who.Am.I Creative Academy noch Teilnehmende, die die Songs aufnehmen wollen.

Mit Geld vom Bund gefördert

Auch wer lieber hinter den Kulissen tätig werden möchte, kann sich melden bei: Anna Müller, E-Mail: anna.mueller@mannheim.de, Telefon: 0621/ 293-3655. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Organisiert wird das Projekt von der Jugendförderung der Stadt unter Leitung von Anna Müller. Gefördert wird „Westside Stories“ über das Förderprogramm „Jugend ins Zentrum!“ mit Bundesmitteln.