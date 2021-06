Werbetafel durch Hecktür eines Sattelaufliegers beschädigt

Mannheim. Ein 54-jähriger Mann hat mit der Hecktür seines Sattelaufliegers eine elektrische Werbeschautafel beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der ungewöhnlicher Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Stadtteil Herzogenried. Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Sattelzug in der Hafenbahnstraße unterwegs. Er hatte offenbar vergessen, die Hecktür seines Sattelaufliegers sicher zu verschließen. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zum Herrenried" schlug diese bei einem Fahrstreifenwechsel nach rechts auf und beschädigte hierdurch eine elektrische Werbeschautafel. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn von umher liegenden Glassplittern der Werbetafel gereinigt werden.

