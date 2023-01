"Weltmeisterschaft" im Weihnachtsbaumwerfen am Sonntag in der Pfalz

Weidenthal. Nach zwei coronabedingten Ausfällen fliegen im pfälzischen Weidenthal am Sonntag (13.00 Uhr) wieder die Fichten. In der Ortsgemeinde in der Nähe von Kaiserslautern wird zum 15. Mal die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ausgetragen.

Teilnehmende müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer in der Leichtathletik schleudern und über eine Hochsprung-Latte bugsieren. Die Höhe bestimmen sie selbst. Die Werte werden addiert - wer auf den größten Gesamtwert kommt, gewinnt.

Zuletzt hatte der örtliche Fußballclub Wacker den Wettstreit 2020 ausgetragen. Angemeldet waren 92 Männer, 40 Frauen und 35 Kinder. Obwohl das Gewächs längst auch anderswo in Deutschland über Plätze geworfen wird, gilt das Turnier in Weidenthal als Klassiker. Um dem Spaß Gewicht zu verleihen, wurde er zur Weltmeisterschaft erklärt.