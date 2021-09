Wegweisende Architektur

Der Verein Baukultur-Initiative MOFA Mannheims Ort für Architektur plant vom 18. September bis 16. Oktober eine Veranstaltungsreihe zur Erforschung, Weiterentwicklung und experimentellen Nutzung der Paul-Gerhardt-Kirche in der Neckarstadt West. Anwohnerinnen und Interessierte sind zum Mitgestalten eingeladen. „Wir wollen austesten, wie die Paul-Gerhardt-Kirche in Zukunft wieder aktiver genutzt werden kann” erklärt Cansu Aslan, Co-Vorsitzende des Vereins, die Grundintention des Projekts. Dabei sei es ein „Anliegen, die besondere Atmosphäre und Bedeutung des Ortes zu berücksichtigen”.

Neue Perspektiven auf die Paul-Gerhardt-Kirche sind gefragt. © Mofa

Neben Lichtworkshop, Vorträgen, baukultureller Bildung für Schülerinnen und Schüler, Ausstellung mit studentischen Entwürfen zur potenziellen Nutzungserweiterung der Kirche, Vorträgen, Kino und Konzerten wird es Essen durch ein gemeinschaftliches Kochprojekt, Getränke und entspannte Atmosphäre zum Verweilen für alle geben.

Junge Forscher am Ball

„Unter den Slogans ,Paul austesten’, ,Paul neu denken’ und ,Paul erforschen’ wollen wir einen Ort des Gemeinwohls schaffen, der die Einzigartigkeit und die vielseitigen Potenziale des Kirchengebäudes zurück in den Fokus rückt”, erläutert Hanna Rauschkolb vom Verein MOFA ein Ziel des Projekts, das von der Stadt initiiert wurde und bei dem die evangelische Kirche mitarbeitet. „Wir sind gespannt auf die Veranstaltungen und auf die Reaktionen zu diesem für uns doch neuen Format”, meint Ralf Daum, Vorsitzender der Stadtsynode der evangelischen Kirche Mannheim.

Das Programm findet in der Paul-Gerhardt-Kirche unter Beachtung der Corona-Vorgaben statt. Zum Auftakt vorgesehen sind unter anderem an diesem Freitag ein Lichtworkshop und „Paul erforschen“ mit Schülerinnen und Schülern. Eigentliche Eröffnung ist am Samstag. Von 13 bis 16 Uhr heißt es Kochen, von 16 bis 21 Uhr Essen mit Paul. Teilnehmen kann jeder. red/bhr

Info: Ausführliche Infos unter www.mofa-online.org