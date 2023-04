Was sich Kinder und Jugendliche in Mannheim-Seckenheim wünschen

Mannheim. Die Kinder und Jugendlichen in Seckenheim wissen, wo die Schwachstellen sind und haben ziemlich genaue Vorstellungen, wie man diese beheben könnte. Im Schifferkinderheim fand die Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche statt, veranstaltet vom 68Deins!-Kinder-und Jugendbüro. Die jungen Leute konnten im Vorfeld mit den Mitarbeitenden von 68Deins! Präsentationen zu bestimmten Themen ausarbeiten, die sie dann auf der Versammlung den Politikerinnen und Politikern aus dem Bezirksbeirat und Stadtrat vortrugen.

„Nutzt die Chance und sagt, dass es euch wichtig ist“, sagte Tabea Judt vom Jugendbüro, die mit Sefa Yeter das Treffen moderierte. Der Raum im Schifferkinderheim war bis zum letzten Platz mit Kindern besetzt, das Interesse war groß. Aus der Politik waren mit dabei Marianne Seitz, Melanie Seidenglanz, Nina Wellenreuther, Evi Korta-Petry, Cornelius Zapf, Edwin Schweizer, Ralf Kittel und Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Im November gibt es eine Follow-Up-Veranstaltung, bei der geschaut wird, was aus den Themen geworden ist.

Spielplätze sind ein heißes Thema

„Es gibt Verträge, die die Politiker unterschreiben, dass sie sich um ihr Thema kümmern“, so Tabea Judt. Das Thema Spielplätze hörte man an öfters, es gibt in Seckenheim sogar eine eigene Spielplatzgruppe, die Kids Zone. Die Gruppe hatte ein aufwändiges Plakat mit vielen Bildern erstellt, um die Situation und die möglichen Lösungen darzustellen. „Die Kleinen haben es gut in Seckenheim, für sie gibt es ausreichend Spielplätze“, so die Kinder, die acht Jahre und älter sind. Ein großer Kritikpunkt ist der Spielplatz in der Kloppenheimer Straße, der versteckt liegt, an vielen Stellen beschmiert und schlichtweg verödet ist.

Nun gibt es Planungen der Stadt für neue Spielgeräte, doch auch diese entsprechen nicht den Wünschen der Kids Zone. Sie hätten gerne einen Parcours, eine Calisthenics-Anlage oder ein Boden-Trampolin. „Für eine Calisthenics-Anlage hatten wir bereits einen Platz, und die TSG Seckenheim wollte sie sponsern, aber die Stadt hat es nicht genehmigt“, so die Kinder.

Dem Thema Spielplätze für Größere hatte sich auch die Klasse 4b der Seckenheimschule angenommen. „Wenn die größeren Kinder an den Geräten hochklettern, stoßen sie sich den Kopf an“, so eine Schülerin. Das Kinderhaus St. Adalbert beschäftigte sich mit dem Thema Umwelt und Tiere, deren Lebensraum durch Müll gestört wird, die Gruppe von der DRK setzte sich für freies W-LAN ein, da viele Kinder noch keinen Handy-Vertrag haben.

Der Jugendtreff Exil des Diakonischen Werks beklagt ein Platzproblem. Nach einer Sanierung hat der Treff zwar zwei große Räume zur Verfügung, die 40 bis 50 Jugendlichen müssen diese jedoch für verschiedene Dinge nutzen, die nicht gleichzeitig in einem Raum möglich sind, zum Beispiel Hausaufgaben und Tanzen. Von der Erlösergemeinde könnte der Treff noch zwei weitere Räume bekommen, doch hierzu bräuchte man einen Durchbruch, und dieser ist teuer. Eine Sanierung und Überdachung ihres Sportplatzes wünschten sie die Kinder des Schifferkinderheims, außerdem beschäftigten sie sich mit der Haltestelle vor ihrem Haus, mit deren Verkehrssituation sie nicht zufrieden sind. Hier fänden sie einen zusätzlichen Zebrastreifen oder eine Bedarfsampel angebracht.