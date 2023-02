Was die Mannheimerin Helga Blohm in ihrem 40-Tonner erlebt hat

Wenn man Helga Blohm mit Buch an ihrem Lesetisch sitzen sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass die zierliche Person mal hinterm Lenkrad eines 40-Tonners saß. Bei einer Lesung in der Steubenklause bei den Landfrauen Feudenheim stellte sie ihr Buch „Gott und mein 40-Tonner“ vor, mit dem sie auf ihre Zeit als Fernfahrerin zurückblickt.

Blohm ist Jahrgang 1954 und kommt aus Mannheim-Neckarau. Sie machte zuerst eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin, doch im Hinterkopf hatte sie immer den Traum, einen LKW zu fahren. „Auto war eines meiner ersten Wörter, ich durfte beim Papa auf dem Schoß sitzen und mitlenken. Mit 18 machte ich den PKW- und später den LKW-Führerschein“, blickt Blohm zurück. Schließlich fuhr sie von 1989 bis 1994, hauptsächlich nach Italien, Spanien und Portugal.

Der normale PKW kam mir danach wie eine Seifenkiste vor

Bei einer Fahrschule in Haßloch nahm sie Doppelstunden und lernte, worauf es besonders ankommt. „Wenn wir auf engen Landstraßen fahren, müssen wir die Spur halten, wenn ein anderer LKW entgegenkommt, sonst landen wir im Graben“, so der Fahrlehrer. Manchmal komme es auf wenige Zentimeter an. „Der normale PKW kam mir danach wie eine Seifenkiste vor“, so Blohm.

Harte Kerle, feine Menschen

Eine Frau als Fernfahrerin? Die Spediteure zweifelten. Bis ein Unternehmen einen Notfall hatte und dringend einen Fahrer brauchte, oder eine Fahrerin. Mit „die Betriebsanleitung liegt im LKW - gute Fahrt!“ schickte der Spediteur sie nach Italien, ein Kollege fuhr voraus. Damals gab es noch keine Navis oder Handys. „Man war nicht erreichbar. Das war einerseits eine große Freiheit, andererseits konnte man selbst im Notfall niemanden erreichen.“ Die Kollegen begegneten ihr mit großem Respekt und waren stets hilfsbereit. „Die harten Kerle sind mir als feine Menschen begegnet.“

Eine große Rolle spielt bei Blohm auch der Glaube. In manchen brenzligen Momenten, wenn zum Beispiel bei einem Wendemanöver die Räder durchdrehten und nichts mehr lief, ging es nach einem Gebet schließlich doch weiter. Blohm geht in jede Situation mit Optimismus und blickt vor allem auf das Positive. In Frankreich verfährt sie sich und landet auf einem Hof statt auf einer Raststätte. Dort sitzt sie über Nacht fest, die Familie lädt sie zu sich ein. „Die Bescheidenheit und Großzügigkeit haben mich beeindruckt. Das war Nächstenliebe ohne viele Worte“, sagt Blohm.

Was die Sprache betrifft, sei sie mit Deutsch gut durchgekommen. Bitte und Danke lernte sie in der jeweiligen Landessprache, Wegbeschreibungen ließ sie sich von Einheimischen aufmalen. Die fünf Jahre waren ein einziges großes Abenteuer. Blohm fuhr durch viele beeindruckende Landschaften.

Gefährliche Situationen

„Anhand der Straßenkarte kann man die Umgebung nicht erahnen. Manchmal wacht man morgens auf, zieht die Vorhänge der Kabine auf und ist überrascht, wie schön die Landschaft ist.“ Doch auch gefährliche Situationen gab es. Kurz vor Schwetzingen hatte sie plötzlich keinen Einfluss auf die Lenkung mehr, der LKW stellte sich quer und blockierte die gesamte Fahrbahn außer der Standspur. Sie rechnete mit einem großen Crash, doch die PKWs fuhren wie am Schnürchen auf der Standspur vorbei. Ein Fahrer hielt an, um ihr zu helfen, er stellte fest, dass die Bremsleitung gerissen war.

Blohm beendete ihre Zeit im 40-Tonner wegen des Todes ihrer Eltern. Sie konnte in die Kanzlei, in der sie vorher gearbeitet hatte, wieder zurückkehren. Nach ihrer Pension kam sie auf die Idee, ihre aufgezeichneten Erinnerungen an die Zeit im 40-Tonner als Buch zu verfassen.

Info: Die nächste Lesung von Helga Blohm findet statt am Weltfrauentag, Mittwoch, 8. März, 19 Uhr, in der italienischen Gemeinde Mannheim, Chiesa Cristiana Evangelica (CCE) in der Friedrich-Karl-Straße 4a.