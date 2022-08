Warum auf die „Bereitschaft“ in Mannheim-Seckenheim Verlass ist

Ob lokale Einsätze in Seckenheim, in Mannheim, in der Region oder darüber hinaus, wie etwa im Ahrtal, auf die „Bereitschaft“ des Seckenheimer Ortsverbandes im Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist Verlass. Einsatzeifer, gepaart mit einem hohen Qualitätsanspruch und konsequemter Zuverlässigkeit, ist für die 50 Mitglieder der „Seckenheimer Bereitschaft“ zum Markenzeichen

...