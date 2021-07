Vortrag im Petruspark

In einen Open-Air-Hörsaal verwandelt sich am Freitag, 23. Juli, die Wiese hinter der Petruskirche (Mosbacher Straße). Um 10.30 Uhr findet dort ein Vortrag mit der Theologin Sarah Banhard zum Thema „Der steinige Weg der Frauen ins Pfarramt“ statt. Schließlich erreichten erst vor 50 Jahren Frauen in der evangelischen Landeskirche Baden die rechtliche Gleichstellung – die sich in Wallstadt, Feudenheim, Käfertal und Vogelstang auswirkte, denn dort arbeiten Pfarrerinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1971 schaffte die badische Landessynode mit dem kurzen Satz „Pfarrer im Sinne der Grundordnung ist auch die Pfarrerin“ alle geschlechtsspezifischen gesetzlichen Regelungen für den Pfarrdienstab. Unter dem Motto #gleichundberechtigt feiert die Landeskirche dieses Jubiläum. Ein Teil des Programms dazu ist der Vortrag. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erwünscht (Telefon Pfarramt: 28000147). Bei schlechtem Wetter findet der Termin in der Petruskirche statt. Ein weiterer Grund zum Feiern: Die Landeskirche Baden wird 200 Jahre alt. In der Petruskirche ist bis Ende Juli die Wanderausstellung „Miteinander auf dem Weg“ zu sehen – nach dem Vortrag sowie jeden Freitag (17 bis 19 Uhr). pwr