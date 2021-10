Vorstand bestätigt

Viel Harmonie beim TV 1884 Neckarau: Die Jahreshauptversammlung des Vereins bestätigte den Vorstand um die Erste Vorsitzende Beate Hoheisel im Amt. Ehrenvorsitzender Rolf Dietz konnte sich darüber freuen, dass nicht nur sie, sondern auch die übrigen Vorstandsmitglieder von den knapp 50 Mitgliedern, die gekommen waren, in ihren Ämtern bestätigt wurden – jeweils einstimmig. So bleiben Wolfgang Herrmann 2. Vorsitzender und Annette Kegel-Englert Kassenwartin. Hans-Jürgen Hoheisel wird weiter als Redakteur für die Vereinszeitschrift wirken. Wolfgang Herrmann wurde zum Mitglieder- und Beitragswart wiedergewählt. Zum 2. Kassenrevisor neben Manfred Rimkus wurde Markus Hofmann gewählt. Insgesamt wurde der Vorstand ordnungsgemäß entlastet. Hoheisel bedankte sich bei allen Mitgliedern, Aktiven, Übungsleiterinnen und Trainern für „die Geduld und Treue in diesen harten Zeiten.“ Geehrt wurden mehrere Mitglieder für 25, 40, 50 und 60 und Kurt Bayer sogar für 70 Jahre Zugehörigkeit zum Verein. Beate Hoheisel gab bekannt, dass für dieses Jahr keine Vereinsfeste mehr im TV-Terminkalender stehen. red/lang

