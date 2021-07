Vorbereitungen für Sternenfahrt

Onur Ayaksiz hat einen großen Traum: Von Sandhofen aus möchte er Menschen, die bald sterben müssen, einen letzten Wunsch erfüllen. Der Friseur kümmert sich deshalb seit drei Jahren um die Restaurierung eines Mercedes-Benz aus dem Jahr 1961, investiert Geld und Zeit in den W 111 – ein Modell der Heckflossen-Serie. Das Fahrzeug soll Menschen die Möglichkeit geben, bei einer Oldtimer-Fahrt letzte schöne Momente zu genießen.

Am Anfang versucht Ayaksiz, das Mammut-Projekt alleine zu stemmen, doch er merkt schnell, dass das nicht möglich ist. Er sucht Unterstützung – und bekommt Hilfe. Beispielsweise von Stefanie und Markus Büttner vom gleichnamigen Karosseriebetrieb in Sandhofen. Beide tüfteln anfangs monatelang – in jeder freien Minute – an dem Fahrzeug.

Hilfe für krankes Kind

Projekt Sternenfahrt Onur Ayaksiz begann sein Engagement, als der Sohn eines Kunden an Leukämie erkrankte. Um die Familie zu unterstützen, stellt er ein Benefiz-Fest auf die Beine. Später folgen weitere Feste, deren Erlös an das St. Anna Stift Ludwigshafen, die gemeinnützige Organisation „Kinder unterm Regenbogen“ von Radio Regenbogen und das Kinderhospiz Sterntaler flossen. Als eine Kundin ihm einen Mercedes-Benz-Oldtimer schenkte, knüpfte sie das an die Bedingung, das Auto für einen guten Zweck zu nutzen. Seitdem kümmert sich Ayaksiz – mit Unterstützung zahlreicher Firmen und Privatpersonen – um die Restaurierung des Fahrzeugs. Es soll Menschen, die bald sterben müssen, einen letzten Wunsch erfüllen. Spendenkonto: Onur Ayaksiz, Commerzbank, IBAN: DE76670400310330766790, Verwendungszweck: „Sternenfahrt“. Kontakt unter Tel.: 0172/6363737. baum

Menschen beizustehen, das liegt Ayaksiz im Blut. Obwohl er neben dem Salon in der Domstiftstraße eine Filiale in Schwetzingen hat, schneidet er auch im Inklusions-Salon Vius in der Ackerstraße Haare: Hier zahlen Bedürftige sehr kleine Preise. Als der Sohn eines Kunden vor einigen Jahren an Leukämie erkrankt, stellt der Friseur für die Familie ein Benefiz-Sommerfest auf die Beine. Mit anderen Festen unterstützt er später das St. Anna Stift Ludwigshafen, die gemeinnützige Organisation „Kinder unterm Regenbogen“ oder das Kinderhospiz Sterntaler. Eine Kundin schenkt ihm schließlich den Mercedes-Benz-Oldtimer – allerdings unter der Bedingung, dass er ihn ausschließlich für soziale Zwecke nutzen darf. Ayaksiz nimmt die Herausforderung an: „Aber es ist schwer, Menschen zu finden, die einen Privatmann unterstützen, viele haben Bedenken, weil ich kein Verein bin“, weiß er. Spender zu finden ist für ihn deshalb nicht leicht.

Dennoch erfährt er große Unterstützung, sagt „es geht voran.“ Die Sandhofener Initiative Eltern aktiv, in der die Büttners mitwirken, steuert 600 Euro bei. Zahlreiche Spender zahlen kleine Beträge. Und auch Firmen bieten ihre Hilfe an – arbeiten teils ehrenamtlich, teils verlangen sie stark reduzierte Preise oder wollen nur Geld für die Materialkosten.

Spender gesucht

Wie das Unternehmen Speedfire von Ingo R. Carle. „Er hat sich bereiterklärt, das Projekt mit seinem Team zu unterstützen und das Auto von Grund auf neu zu satteln“, freut sich Ayaksiz. Zahlreiche Stunden hätten die Mitarbeiter ehrenamtlich investiert – und dabei rund 20 Quadratmeter Leder verarbeitet. Auch die Firma MK Holztechnik überlegt nicht lange: Matthias Kauffelt und seine Mitarbeiter restaurieren in Feinarbeit alle Holzteile: „Sobald diese Arbeiten beendet sind, geht das Auto zu den Büttners, wo die Reise begonnen hat“, sagt Ayaksiz. Dennoch sucht er noch Spender: „Denn wir haben noch einige Dinge zu tun.“

Voraussichtlich im Herbst soll der Mercedes seine erste Sternenfahrt absolvieren: „Wer Jemandem einen letzten Wunsch erfüllen möchte, kann sich aber schon jetzt melden“, sagt Ayaksiz.