Viel Fantasie rund um St. Martin

Im zweiten Jahr hintereinander wird Reinhold Eichler sein Pferd nicht satteln. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist seit Jahren der Martinsreiter beim großen Martinsumzug der Feudenheimer Bürgergemeinschaft – doch der fällt erneut aus. Aber dennoch gibt es viele fantasievolle Aktionen rund um St. Martin in den östlichen Stadtteilen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feudenheim: „Die aktuelle Lage erlaubt es uns leider nicht, so zu planen, dass wir mit gutem Gewissen einen Zug durch Feudenheim, aber noch weniger eine Ansammlung beim Martinsfeuer organisieren möchten“, so Iris Freund vom Vorstand der Bürgergemeinschaft Feudenheim. Da sicher dennoch, wie 2020, in diesem Jahr zahlreiche Eltern mit ihren Kindern und den gebastelten Martinslaternen in Kleingruppen unterwegs sein werden, ruft die Bürgergemeinschaft die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen am 11. November mit Lichtern und Kerzen festlich zu dekorieren und zu einer „festlichen Atmosphäre im Ort beizutragen

Käfertal: Auch der traditionell größte Käfertaler Martinszug, der von St. Laurentius, ist abgesagt. Das Mitmachkirchenteam wollte als Alternative bereits im vergangenen Jahr einen Stationenweg anbieten, aber die Planungen wurden gestoppt, als die Infektionszahlen so stark stiegen. Nun klappt wenigstens das: So kann man am 11. November jederzeit zwischen 17 und 19 Uhr auf einem Stationenweg individuell zusammen mit der Familie Themen zu dem Heiligen entdecken. An der Kirche St. Laurentius, am Kinderheim St. Laurentius, an der Käfertalschule, am Kinderheim St. Josef und am Rathausplatz „warten Filme, Musik und viele Überraschungen auf die kleinen Besucher“, berichtet Angelika Pfützer vom Pfarrgemeinderat.

Vogelstang: Der Gemeinnützige Bürgervereins Vogelstang verzichtet in Abstimmung mit der Vogelstangschule auf die gemeinsame Ausrichtung des Martinszuges, bei dem sich sonst die ganzen Schul- und Kindergartenkinder des Stadtteils beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spaziergang mit Pferden

Was aber stattfindet, ist das Lichterfest bei Reiterverein Vogelstang-Wallstadt am Samstag, 13. November ab 17 Uhr als Lichterspaziergang mit Pferden und Ponys. Im Anschluss folgt ein Beisammensein bei Suppe und Punsch auf dem Vereinsgelände. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich über die Homepage www.rv-mannheim-vo-wa.com oder E-Mail an Vorstand@rv-mannheim-vpwa. com sowie ein 3G-Nachweis.

Wallstadt: In Wallstadt will man den Gedenktag ebenso nicht einfach so verstreichen lassen. „Auch ohne großen Umzug können Kinder mit ihren Familien Licht ins Dunkel bringen und daran erinnern, wie gut es ist, zu teilen und barmherzig zu sein“, so Pfarrerin Ana Maria Baltes. Dazu haben die katholischen Familienkirche Sonnenschein und die evangelischen Petrusgemeinde eine „Entdeckertour zum Martinsfest“ als ökumenisches Angebot für Familien am Freitag, 12. November organisiert. Zunächst gibt es ab 16.30 Uhr eine „St-Martins-Kinder-Disco“ im Park der Petruskirche. Danach können von 17 bis 19 Uhr Familien mit ihren Laternen verschiedene Stationen rund um die Petruskirche und im Ort ansteuern und dort die Martinsgeschichte entdecken, spielen, basteln und rätseln. Start und Anmeldung ist im Park hinter der Petruskirche. „Die Tour ist so geplant, dass jede Familie beim Durchlaufen der Stationen für sich ist und im eigenen Tempo den Abend verbringen kann“, erläutert Baltes. Mitzubringen ist eine dreiviertelstunde Zeit, wetterfeste Kleidung, Mund-Nase-Schutz, 3-G-Nachweis und natürlich Laternen.