Verzögert über die Kreuzung gefahren: Zwei Autos kollidieren in Neuostheim

Mannheim. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos ist es am Donnerstagmorgen in Neuostheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Eine 24-Jährige wollte bei Grünlicht von der Hans-Thoma-Straße links in die Will-Sohl-Straße abbiegen, würgte ihr Auto aber ab. Als sie erneut anfuhr, zeigte die Ampel noch Grün, jedoch verdeckte ein abbiegender Lastwagen ihre Sicht, weshalb sie langsam fuhr. Da zwischenzeitlich die Ampel für einen 61-Jährigen auf Grün schaltete, der mit seinem Auto die Will-Sohl-Straße in nördlicher Richtung befahren wollte und losfuhr, kollidierten beide Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

