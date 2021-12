Verkehrsunfall mit zwei Autos im Mannheimer Jungbusch – 12 000 Euro Schaden

Mannheim-Jungbusch. Bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Jungbusch sind am Freitagnachmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war eine 40 Jahre alte Autofahrerin um kurz vor 17 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in die Akademiestraße das Fahrzeug der entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 49-Jährigen missachtete. Beide Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt. Niemand verletzte sich bei dem Unfall. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1