Vereinsheim in Eppelheim aufgebrochen und Gegenstände beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim. Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagabend in Eppelheim ein Vereinsheim aufgebrochen. Wie Polizei mitteilte, verschafften sich drei bis vier Unbekannte gegen 19.30 Uhr in der Hermann-Wittmann-Straße Zutritt, worauf diverse Einrichtungsgegenstände beschädigt wurden. Bis zum Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter.

Durch einen Zeugen konnte ein Jugendlicher kurz verfolgt werden, der auf einem E-Scooter von der verlängerten Kirchheimer Straße in Richtung Lerchenweg flüchtete und da aus den Augen verloren wurde.

Der Jugendliche war rund 16-18 Jahre alt, hatte eine hagere Statur, dunkle Haare, trug einen weißen Kapuzenpulli, und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06221 34180 zu melden.