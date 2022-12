Verein über Jahrzehnte geprägt

Ein schöner und runder Jahresabschluss ist beim Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger im SV Waldhof (CEG) die Winterfeier. Als Höhepunkt stehen die Ehrenmitglieder selbst im Mittelpunkt und erhalten zu ihren runden oder halbrunden Geburtstagen oder Vereinsjubiläen auch eine entsprechende Würdigung.

Aus gesundheitlichen Gründen nicht inmitten der Festgesellschaft, aber dennoch nicht minder gefeiert wurde Heinz Graf, der mit seinen 95 Jahren das älteste CEG-Mitglied ist. „Seine sportliche und gesellschaftliche Heimat innerhalb des SVW ist die Privatmannschaft SV Harmonia. Im Schlammloch fühlte er sich sauwohl“, sagte Laudator und CEG-Vorsitzender Martin Sättele über Gerhard Schwab, der 70 wurde.

Bei Wind und Wetter

Für 60 Lebensjahre erhielten Nikolina Mantzaridou, Beate Walk und Albert Wägner ein Präsent. Bärbel Mayer kann auf sieben Jahrzehnte Treue zum SV Waldhof verweisen. Norbert Jarosinski, Hans Esser, Günter Sebert und Hans-Jürgen Pohl zählten jeweils 65 Jahre Mitgliedschaft. „Von 1973 bis 1983 fuhr er 10 000 Kilometer bei Wind und Wetter in den Odenwald und Kraichgau, um die Försters, Paul Steiner, Dieter Schlindwein, Roland Dickgießer, Uwe Zimmermann und Alfred Schön abzuholen und wieder heimzubringen“, berichtet Sättele über Norbert Jarosinski.

Auch für Hans Esser hielt der CEG-Vorsitzende passende Worte parat: „Unter Ludwig Günderoth spielte Hans einst in der Amateur-Mannschaft, später trainierte er die jüngsten Nachwuchsfußballer im Verein. Dann erweckte er die Privatmannschaft SV Harmonia zu neuem Leben und führte das Team als Abteilungsleiter von unten bis ganz nach oben.“

Tribüne nach Sebert benannt

Günter Sebert in wenige Worte zu packen, sei nahezu unmöglich, führte Sättele aus. Der 74-Jährige sei ein Idol und hat 693 Spiele und 141 Toren für die erste Mannschaft auf den Schultern. Ihm zu Ehren wird nun die Westtribüne in Carl-Benz-Stadion in Günter-Sebert-Tribüne umbenannt. „65 Jahre ist er schon in der SVW-Familie und hat das Vereinsgeschehen über all die Jahre und Jahrzehnte aktiv mitgeprägt. Seine Expertise und sein Wissen wurden von wechselnden Vereinsführungen wertgeschätzt“, berichtete Sättele über Hans-Jürgen Pohl. Im Frühjahr erhielt er die verdiente Benennung zum Ehrenvorsitzenden des CEG, dem er viele Jahre vorstand.

60 Vereinsjahre hinter sich haben Fritz Hoffmann, Bernd Bartels und Walter Kugler. Ein halbes Jahrhundert mit dem SVW liiert sind Carlo von Opel und Gerhard Schwab.