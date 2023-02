Unter Drogeneinfluss mit Schlagstock im Auto in Mannheim unterwegs

Germersheim. Am Samstagabend ist ein 20-Jähriger in Mannheim unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser in seinem VW gegen 23.05 Uhr von Beamten in der Oberen Riedstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da sich der Mann, laut der Polizei, drogentypisch verhalten hatte und ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Marihuana verlief, musste er eine Blutprobe abgeben. In der Innentasche seiner Jacke fanden die Beamten dann auch noch einen griffbereiten Teleskopschlagstock, der im Anschluss beschlagnahmt wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.