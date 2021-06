Unbekannter beschädigt geparktes Auto mit ätzender Flüssigkeit - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat mit einer offenbar ätzenden Flüssigkeit ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, vergoss der Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtteil Sandhofen die Flüssigkeit über der Fahrerseite eines in der Elstergasse geparkten BMW, wodurch der Lack an der gesamten Fahrzeugseite sowie die Felgen verätzt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 19.30 Uhr gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/777690 zu melden.

