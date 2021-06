Trommelpalast startet in die Saison

Der Trommelpalast Mannheim e.V. startet in der Tubinenstraße 1-3 in Käfertal mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und bewährten Hygienekonzept in die Sommer-Konzertsaison. Auftakt macht am Freitag, 18. Juni, 20 Uhr, das Duo Strings Y Voz mit musikalischen Wurzeln in der Dominikanischen Republik. Natürlich wird es bei manchen Songs rhythmische Percussion-Unterstützung aus dem Trommelpalast geben. Der Eintritt pro Konzert beträgt zwölf Euro. Erforderliche Maßnahmen aufgrund der aktuellen Situation sind: eine begrenzte Besucherzahl, Einlass jeweils nur von 19.30 bis 20 Uhr, erforderliche Reservierung unter tickets@trommelpalast.de. Sitzplätze werden zugewiesen. Bescheinigungen über tagesaktuelle Schnelltests/Geimpft/Genesen müssen vorliegen. aph

AdUnit urban-intext1