Tour mit Vespertüte

„Die Luftpumpenreiter“ lagen vorne: Sie erwiesen sich als die Gruppe mit – unter Einhaltung der Corona-Regeln – den meisten Teilnehmern beim Volksradfahren des Motorsportclubs (MSC) Wallstadt. Dafür erhielten sie am Ziel in der Merowinger Straße von der MSC-Vorsitzenden Manuela Müller einen Getränkegutschein. Eigentlich wollte die Vorsitzende in diesem Jahr den Startschuss zum 40. Volksradfahren geben. Doch zum zweiten Mal hat Corona dem MSC einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so ganz wollten Manuela Müller und ihr Vorstandsteam nicht aufgeben. Radsportleiter Peter Jakobi stellte eine Strecke zusammen, die nicht ausgeschildert wurde, die aber im Internet heruntergeladen werden konnte. Zwar fuhren die Radler einzeln, ohne Schirmherr und ohne Beifall, ohne Begrüßung von Ehrengästen und auch keine Verlosung von Sachpreisen los. Dafür hatte Jakobi eine neue Strecke Richtung Vogelstang nach Taylor, Franklin, übers Rott in den Bürgerpark Feudenheim, nach Ilvesheim und wieder nach Wallstadt geplant. Als Anreiz für die Teilnehmer stellte der MSC Vespertüten zusammen. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1