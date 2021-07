Torpedo-Cup an diesem Samstag

Sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und lange diskutiert. Doch schließlich wurde ein Weg gefunden, wie der Torpedo-Cup – das legendäre Feudenheimer Fußball-Freizeitturnier – dieses Jahr wieder ausgetragen werden kann. Los geht es an diesem Samstag auf dem Badenia-Gelände (In der Anlage 15) um 9.30 Uhr, das Finale ist für 17.50 Uhr angesetzt. Danach klingt der Abend wie üblich mit Musik und fröhlichem Miteinander aus, auch eine Band (Suitcase of Grace) spielt.

2020 war das von der Freizeitmannschaft Torpedo Kühlschrank organisierte Turnier wegen der Pandemie ausgefallen. Nun müssen alle Spieler und Zuschauer vollständig geimpft oder genesen sein, andernfalls brauchen sie ein negatives Schnelltest-Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die Zugangsberechtigung wird auf dem Gelände kontrolliert, man erhält danach ein Armbändchen. Für eine Kontaktverfolgung ist auch die Registrierung mit der Corona-Warn- oder der Luca-App erforderlich. Zu dem Hygienekonzept, das dem Ordnungsamt vorab vorgelegt werden musste, gehört auch ständiges Lüften im Umkleide- und Sanitärbereich (alles andere ist im Freien).

16 Mannschaften am Start

Großer Sport: der Torpedo-Cup in Feudenheim (hier 2015). © T. Rittelmann

Trotz der Auflagen haben sich in kurzer Zeit 16 Teams angemeldet, eines davon wieder aus Berlin. Engländer müssen diesmal allerdings auf die Reise nach Mannheim verzichten. Für internationales Flair dürfte dennoch gesorgt sein, auch die „Irish Bastards“ sind wie immer sicher freudig dabei. Ebenso ein Team von den „MM“-Donnerstagskickern.

In Sachen gesellschaftliches Ereignis kommt der Torpedo-Cup für einige Feudenheimer sogar schon kurz nach der Kerwe. Organisator Tim Back verspricht, abgesehen von den Corona-Auflagen werde alles so großartig sein wie immer: „Hässliche Mannschaften, unterirdisches Gekicke, gut aussehende Veranstalter, wunderbare Musik, nach momentanem Stand brillantes Wetter.“ Nach gesicherten Informationen dieser Redaktion sind das indes teilweise recht mutige Prognosen.

