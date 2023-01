Theater Liberi führt Musical „Die Schöne und das Biest“ im Rosengarten auf

Mannheim. Das Musical „Die Schöne und das Biest“ bringt das Theater Liberi am Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr, auf die Bühne des Mannheimer Rosengarten. „Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens“, stellt die Vorankündigung für diese Aufführung in Aussicht. Karten kosten bei eventim.de zwischen 18 und 31,50 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre von 16 bis 29,50 Euro („Mobile Ticket“ oder Karten zum Selbstausdrucken).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1