Tagsüber entspannt, nachts was los

Vier Jungs rennen kreischend einem Fußball hinterher, aus der Moschee in der Böckstraße tönt Musik, ein Betrunkener grölt und flucht. Vom Ring ist die Sirene eines Krankenwagens zu hören. Vögel zwitschern. Der Wind rauscht leise durch die Platanen. Der Geruch von Kakao vermischt sich mit dem von Zellstoff. Ein paar Frauen sitzen am Straßenrand und unterhalten sich. Die Handwerker, die sich am Kiosk morgens noch ihren Kaffee geholt haben, sind fürs Feierabend-Bier zurück und unterhalten sich an eine Hauswand gelehnt. Tagsüber ist der Jungbusch einer der entspanntesten Stadtteile in Mannheim.

Der immer-freundliche Kassierer im Kiosk macht Smalltalk mit seinen Kundinnen und Kunden – egal ob sie nur ein Päckchen abgeben oder fünf Bier holen. Bekannte von ihm chillen vor der Tür. Im Penny fragt der Kassierer beim Bezahlen, wie es geht oder seine Kollegin kommentiert das Eingekaufte. Hat der Penny schon zu, bietet der wahrscheinlich wichtigste Späti in Mannheim alles, was man braucht – egal ob frische Wassermelone, Antipasti, Wein oder Klopapier. Auch Restaurants und Imbisse gibt es mehr als genug. Eines der Highlights im Jungbusch: die leckersten Falafel der Stadt. Oder die Pizzeria mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch ein paar Cafés haben in den vergangenen Jahren aufgemacht.

Industrieromantik am Wasser

Der schönste Ort im Jungbusch ist der Verbindungskanal. Allein am Wasser sitzen und lesen oder gemeinsam mit Freunden etwas trinken. Das geht zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Und auch während des Corona-Lockdowns für alle ohne Balkon der perfekte Ort, um mal etwas rauszukommen. Objektiv betrachtet, wahrscheinlich nicht so schön wie die Rheinterrassen oder die Neckarwiese. Mit den alten verrosteten Industriekränen und Blick auf den Mühlauhafen aber auf andere Art und Weise genauso schön. Und wer Lust auf einen etwas außergewöhnlichen Spaziergang hat, abseits von Spazier-Massen an Rhein, Neckar oder im Wald, kann das Industriegebiet erkunden.

Rund 6400 Bürger und Bürgerinnen wohnen in dem ehemaligen Arbeiterviertel. Wo früher Schlachtereien und Lagerflächen waren, leben nun Familie und Kunstschaffende werkeln in Hinterhof-Ateliers. Früher war Kriminalität in den Straßen zwischen Industriegebiet und Innenstadt ein Problem, heute sind es Lärm und Wohnraumverdrängung. Neue Restaurants und Bars nehmen seit einigen Jahren den Platz von Spielotheken und Spelunken ein.

Kneipen, Kultur und Kreatives

Abends ziehen Studierende und andere Feiernde gemeinsam mit Zigarettenrauch und Burgerduft durch die Jungbusch- und Beilstraße. Links, am Eingang des Viertels, begrüßt das Rhodos, wo fast alle Mannheimer und Mannheimerinnen schon nachts um drei einen Absacker getrunken haben. Rechts kann man sich zwischen Bier in studentischer Atmosphäre entscheiden, oder etwas schicker Feiern gehen. Zahlreiche Kneipen und Bars reihen sich in der Jungbusch- und Beilstraße aneinander. Ob ausgefallene Cocktails, Bier vom Penny zum Mitnehmen oder klassische Longdrinks – für alle ist etwas dabei.

Zu den Junkies und Alkoholikern und Alkoholikerinnen am Quartiersplatz unten am Verbindungskanal gesellen sich abends alle möglichen anderen Leute – jung, alt, stylish angezogen oder mit Jogginghose. Die Schlange an der Aral-Tankstelle wird länger. Beliebtestes Gebäck dort: seit Jahren die Käsebrezel.

Neben Nachtleben hat der Jungbusch auch kulturell viel zu bieten. An der Popakademie werden junge Musiker und Musikerinnen ausgebildet, direkt nebenan ist im Sommer – wenn keine Pandemie ist – das Hafenfestival. Im Port 25 und im Zeitraumexit stellen Kunstschaffende ihre Werke aus. Im C-Hub arbeiten Kreative gemeinsam in flexiblen Büroräumen zusammen.