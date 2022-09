Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim

Mannheim. Zahlreiche rote Einsatzfahrzeuge aus Mannheim und der Region parken am Sonntag, 25. September, vor der Theodor-Storm-Straße 124. Erneut ist der Straßenabschnitt zwischen Mohnäckerstraße und Wallstadter Straße für den Verkehr gesperrt, denn von 11 bis 17 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Besonders für Kinder wird viel geboten: Sie können die Prüfung zum „Kinderlöschmeister“ ablegen und sich in der Hüpfburg austoben. Vielleicht macht das ja Lust, der Jugendfeuerwehr beizutreten? Die wird gegen 13.30 Uhr eine große Übung zeigen und Einblick in ihre Jugendarbeit geben. Zur Stärkung tischen die Feudenheimer Feuerwehrleute ihren Gästen traditionell „Noby’s Erbsensuppe“, Grillspezialitäten und nachmittags Kaffee und Kuchen sowie hausgemachte Waffeln auf. pwr

