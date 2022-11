Tag der Mahnung und Erinnerung

In vier Stadtteilen gestalten Ehrenamtliche auf den Friedhöfen am Sonntag die traditionellen Gedenkstunden zum Volkstrauertag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Feudenheim begrüßt Stadtrat Alexander Fleck, der auch Kreisvorsitzender des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist, um 11 Uhr vor der Trauerhalle die Gäste, ehe für die katholische Kirche Diakon Peter Weilbach die Ansprache hält. Der Gesangverein „Teutonia“ und Aris Lemonidis mit der Trompete werden die Feier musikalisch umrahmen, bis dann die Gäste und die Fahnenabordnungen der Vereine zu den beiden Gedenkstätten für die Opfer der Weltkriege ziehen.

Dort werden vor der Kranzniederlegung als Vertreter der Stadt Stadtrat Alfried Wieczorek und für die Bürgergemeinschaft Feudenheim deren Vorsitzender Karlheinz Steiner sprechen. Auch hier sind „Teutonia“ und Aris Lemonidis dabei. An der Gedenkstätte II liest dann noch Antje Geiter von der Heinrich-Vetter-Stiftung ein Gedicht.

Mehr zum Thema Gedenken Volkstrauertag auf dem Mannheimer Hauptfriedhof im Zeichen des Ukraine-Krieges Mehr erfahren

In Käfertal hat Bernhard Mäder, Vorstandsmitglied der Geschichtswerkstatt und Verantwortlicher der „Initiative Friedhof Käfertal“, als Ortsbeauftragter des Volksbunds die Aufgabe übernommen, die Gedenkfeier zu gestalten. Er wolle an diesem „Tag der Erinnerung und der Mahnung“ festhalten, sagt er, aber er lädt mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie nur um 11.15 Uhr ans Ehrenmal und nicht in die enge Trauerhalle ein. Ansprachen halten Diakon Michael Balbach von der katholischen Gemeinde St. Laurentius und Stadtrat Chris Rihm. An der Kranzniederlegung beteiligt sich zudem Wilfried Engelhardt für den Sozialverband VdK, ehe Bernhard Mäder eine Gedenkkerze entzündet. Anja Hartlieb spielt auf der Querflöte „Ich hatt einen Kameraden“ sowie „Ich bete an die Macht der Liebe“.

Auf dem Friedhof Neckarau findet um 11.30 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet in der Trauerhalle mit anschließender Kranzniederlegung statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine. Das Programm unter dem Motto „Völker toben – Reiche wanken“ wird gestaltet von Pastoralreferent Stefan Mayer und Firmanden der Pfarrgemeinde St. Jakobus. Musikalisch eingerahmt wird die Zeremonie durch den Frauenchor 1924 unter der Vorsitzenden Maren Gerdelmann. Stadträtin Birgit Reinemund spricht für die Stadt ein Grußwort und das Totengedenken. Anschließend werden Kränze zum Gedenken am Mahnmal niedergelegt.

Auf dem Waldfriedhof Rheinau findet um 11.30 Uhr eine Andacht in der Trauerhalle mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Hier hat der Gemeinnützige Verein Rheinau die Federführung, und Stadtrat Claudius Kranz vertritt die Stadt. Sandhofen und der Waldfriedhof Gartenstadt folgen eine Woche später mit ihrem Totengedenken, in Wallstadt fällt die Feier in diesem Jahr ganz aus. pwr/lang