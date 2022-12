Streit mit Partner: Frau stürzt in Mannheim aus Auto

Mannheim. Eine Frau ist am 25. November in Mannheim-Rheinau aus einem Auto gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau in der Rhenaniastraße nach einem Streit mit ihrem Partner aus dem Mercedes Jeep aussteigen. Dabei beschleunigte dieser ruckartig. Die 37-Jährige stürzte aus dem Auto und blieb zunächst verletzt auf der Straße liegen.

Passanten kümmerten sich um die vermutlich bewusstlose Frau. Auch der Partner der Verletzten kam mit dem Fahrzeug an den Unfallort zurück.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/876820 beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau zu melden.