Stellplätze erhalten

SPD und Grüne sprechen sich für Tempo 30 im Speckweg auf dem Waldhof aus, und die AfD fordert, vor Ort nur den Straßenbelag zu sanieren. Die entsprechenden Anträge der Fraktionen zur jüngsten Gemeinderatssitzung wurden in die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik und des Betriebsausschusses Technische Betriebe verwiesen.

Die SPD bezeichnet den Speckweg als „intensiv befahrene West-Ost-Trasse, die die Stadtteile Käfertal und Waldhof verbindet sowie durch Schwerlastverkehr belastet ist.“ Eine Reduzierung von derzeit 50 auf 30 Kilometer pro Stunde trage „deutlich zur Verbesserung der Lebensqualität bei“. So könnten Lärmemissionen in Abhängigkeit vom Lkw-Anteil verringert werden. „Die Reduzierung ist nach dem Erlass des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg vom 25.8.2020 zur Absenkung der Auslösewerte für die Lärmsanierung für den Speckweg möglich und wünschenswert.“

Auch die Grünen befürworten Tempo 30: „Bei den geplanten Umbauten im Speckweg ergeben sich dadurch verbesserte Möglichkeiten sowohl für eine bessere Fahrradinfrastruktur als auch zugleich für eine angemessene Zahl von Pkw-Stellplätzen für anliegende Geschäfte und der Gastronomie“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem sorge eine Geschwindigkeitsbegrenzung für eine mehr Sicherheit für Kinder und Senioren, insbesondere auch an den Einrichtungen vor Ort. „Die Verwaltung sollte die Möglichkeiten zur Anordnung bestmöglichst ausnutzen und mutig planen“, heißt es in dem Antrag.

Die AfD stellte ebenfalls einen Antrag und fordert, dass„einzig und alleine der Fahrbelag des gesamten Speckweges saniert wird und der Rest einschließlich der bestehenden Parkplätze so belassen wird, wie er ist“. Die bisherigen Planungen würden „zu einem massiven Verlust von Parkplätzen fuhren“, die für Handel und Gewerbe überlebensnotwendig seien. baum