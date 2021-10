Stadtbahn-Nord am Wochenende außer Betrieb

Nord/Gartenstadt. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, ist aufgrund einer Bauwerksprüfung im Bereich des Trogbauwerks der Stadtbahn Nord am Samstag, 9. Oktober, und Sonntag, 10. Oktober 2021, der Gleisabschnitt zwischen den Haltestellen Bonifatiuskirche und Waldfriedhof/Käfertaler Wald in der Zeit von etwa 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird eingerichtet. Die von der Sperrung betroffenen Bahnen der Linien 4 und 4A beginnen und beenden ihre Fahrten in dieser Zeit an der Haltestelle Bonifatiuskirche. Dort besteht für Fahrgäste die Möglichkeit des Umstiegs von der Stadtbahn in den Ersatzbus und umgekehrt. Die Busse des Schienenersatzverkehrs bedienen auf ihrem Fahrtweg zwischen Bonifatiuskirche und Waldfriedhof/Käfertaler Wald die Haltestellen der Linien 4 und 4A in beiden Richtungen.

