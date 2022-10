Stadt will mehr reinigen

Der Rathausplatz Wallstadt soll nun dreimal wöchentlich von der Stadt gereinigt und dabei auch die Abfalleimer geleert werden. Diese Zusage hat die für den Stadtraumservice zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell dem Bezirksbeirat Wallstadt gemacht. Bisher kam die Stadtreinigung nur zweimal wöchentlich vorbei. „Nach Prüfung der Sachlage“, wolle man dieses Intervall erhöhen – zumindest in den Sommermonaten, so die Zusage. Der Bezirksbeirat hatte mehrfach moniert, dass die Abfalleimer überquellen und überall Dreck herumliegt und sogar gefordert, dass vier mal in der Woche gereinigt wird. Noch im März sah die Stadt dafür aber gar keine Ressourcen, sagte aber zu, die Sauberkeit öfter zu kontrollieren. Der Platz ist ein beliebter Treffpunkt und wird auch oft nach Trauungen genutzt. pwr

