Die Idee, mitten in der Pandemie statt zu normalen Chorkonzerten zu einem Mini-Open-Air-Festival einzuladen, hatte Spirit of Music, der moderne Chor des GV Liederkranz, bereits im letzten Sommer. Jetzt gingen die Sängerinnen und Sänger zusammen mit Chorleiter Tobias Freidhof gleich wieder „auf Tour“: Einmal Open Air in den Pfarrgarten von St. Bonifatius in Friedrichsfeld und einmal in die

...