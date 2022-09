Familientag auf der Rheinau: Nach dem MVV-Jugendcup und den AH-Turnieren lädt der SC Rot-Weiß zu seiner dritten Veranstaltung in diesem Jahr. Bereits zum fünften Mal steht am Sonntag, 11. September, der beliebte Familientag auf der Winfried-Höhn-Sportanlage an der Frobeniusstraße auf dem Programm. Nach dem Motto „Spiel und Spaß für Jung und Alt“ beginnt die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11.30 Uhr. Nach dem Mittagessen geht es mit dem Bühnenprogramm um 13.30 Uhr weiter. Im Verlauf des Tages werden Mitglieder durch den Verein geehrt. Ebenso stehen Ehrungen vom Sportkreis Mannheim durch die Vorsitzende Sabine Hamann und den Kreisvorsitzenden des Badischen Fußball Verbandes, Harald Schäfer, an. Mit kulinarischen Leckereien verwöhnen die Helferinnen und Helfer die Besucher. Dart-Fußballscheibe und Kinderkarussell laden zum Mitmachen ein. Dabei sind die Tanzgruppe TSV Rheinau, Kita St. Johannes, TV Rheinau, die SC RW Gymnastik-Gruppe und die Tanzgarde Pilwe mit Musikzug. baum

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1