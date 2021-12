Spektakuläre Flucht nach Einbruch auf der Schönau - Mobiltelefone im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Mannheim. Mobiltelefone im Wert von 40 000 Euro haben Einbrecher vom Gelände einer Im- und Exportfirma für Unterhaltungs -und Haushaltselektronik in der in der Schneidemühler Straße auf der Schönau gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlossen die Unbekannten am Samstag gegen 4.30 Uhr innerhalb weniger Minuten die Elektronik des Hoftores kurz, rammten mit einem Kleintransporter das Rolltor zum Lager auf – was den Alarm auslöste –, luden das Diebesgut ein und flüchteten über eine Grünfläche zwischen zwei gegenüberliegenden Grundstücken. Dabei verteilten Einbrecher sogenannte Krähenfüße auf der Fahrbahn und versuchten die Sicht der möglichen Verfolger zu behindern, indem sie Sprühmittel eines Feuerlöschers verteilten.

In der Karl-Imhoff-Straße, etwa drei Kilometer vom Tatort entfernt, wechselten die Unbekannten das Fahrzeug. Einen gestohlenen weißen Mercedes Vito ließen sie dort zurück. Zeugen und Hinweise – vor allem zu unbekannten zweiten Fluchtwagen – werden gesucht: 0621/174 44 44.