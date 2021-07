SPD lädt zu den Naturfreunden

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle berichtet und diskutiert am Donnerstag, 15. Juli, um 15 Uhr im Stadtheim der Naturfreunde (Zum Herrenried 18) über die aktuellen Schwerpunktthemen der SPD im Gemeinderat der Stadt Mannheim. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung: Wohin soll sich Mannheim entwickeln? Welche Zukunftsstrategie haben wir? Wie schaffen wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum? Wie erreichen wir eine gute Bildung für alle Kinder und Jugendliche? Was bedeutet der Klimawandel für unsere Zukunft in Mannheim? Die Veranstaltung findet im Freien statt. Eingeladen sind nicht nur SPD-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Es wird um Anmeldung per E-Mail (kv.mannheim@spd.de) oder Telefon (SPD-Regionalzentrum: 0621/68 17 98 68) gebeten. Das Stadtheim der Naturfreunde erreichen Gäste mit den Straßenbahnlinien 1 oder 3 bis Haltestelle Herzogenriedstraße oder der Buslinie 60 (Richtung Grenadierstraße) bis Sandgewann, nach dem Überqueren der Straße sind es noch 100 Meter zum Ziel. red

