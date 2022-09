Skat-Spieler messen sich

Der Skatclub 1960 Alle Asse lädt am Montag, 3. Oktober, zur 4. Sandhofer Skat-Stadtmeisterschaft im Gedenken an Karl-Heinz Jung ein. Beginn ist um 11 Uhr im Restaurant Aurelia (Wilhelmswörthstraße 22). Die Schirmherrschaft hat Egon Jüttner übernommen. Über das Skat-Portal Skatguru kann man sich online für die Skatmeisterschaft anmelden. Der erste Preis ist mit 350 Euro dotiert, der zweite mit 250 Euro und der dritte mit 150 Euro. Für jeden weiteren Tisch gibt es einen Geldpreis. Gespielt werden drei Serien zu je 48 Spielen (Einzel und Tandem) nach den internationalen Skatregeln. Die Startgelder werden komplett ausgespielt (Einzel: 15 Euro, Tandem: 20 Euro, Verlustspiel 1 Euro). Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0152/01010103 oder per E-Mail (mike@alleasse.de). Weitere Informationen zum Turnier gibt es im Internet (www.alleasse.de). baum

