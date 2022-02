Singkreis wird 70

Mit einem musikalischen Abendgebet in der St. Aegidiuskirche feierten die Sängerinnen und Sänger des Seckenheimer Singkreises zusammen mit dem Gründungschorleiter Theo Schmitt und unter der musikalischen Leitung von Wolfram Sauer den 70sten Gründungstag. Die Liturgie wurde von Theologin Sabine Ningel und Gemeindediakon Winfried Trinkaus mit Gebeten, Lesung und Fürbitten gestaltet.

Bericht von den Anfängen

Nach dem Glockengeläut sang anstelle eines Orgelvorspiels Wolfram Sauer den Chor ein. Das Singen mit Maske auf Abstand war für die Mitwirkenden eine Herausforderung, zumal der Chor seit Mitte November 2021 den Probenbetrieb eingestellt hatte. Der erste erklingende Chorsatz „Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus“ wurde in der ersten Probe vor 70 Jahren des ursprünglich als „Singkreis der katholischen Jugend“ bezeichneten späteren Seckenheimer Singkreises einstudiert.

Gründungschorleiter Theo Schmitt berichtete von den Anfängen, die Altistin Claudia Hörner und Bassist Michael Brosch stellten die Arbeit im Singkreis zwischen Tradition und Wandel vor. Das Fürbittgebet mit Gedenken an die Verstorbenen schloss sich an die sieben musizierten Chorsätze an.

Sänger erhalten Paket

Am Ende der musikalischen Veranstaltung wurden Theo Schmitt für 50 Jahre Chorleitung und Wolfram Sauer für 20 Jahre Chorleitung geehrt. Alle Chormitglieder erhielten schließlich ein „Sekt-Umtrunk-Paket“, damit zu Hause auf 70 Jahre Seckenheimer Singkreis angestoßen werden kann. red